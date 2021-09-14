Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli?

Şampiyonlar Ligi Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi belli oldu. Maçı İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Bunun ardından futbol severler, Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli? merak etti. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Peki, Antonio Mateu Lahoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

ANTONİO MATEU LAHOZ KİMDİR?

Antonio Miguel Mateu Lahoz (d. 12 Mart 1977), İspanyol futbol hakemi. 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer almaktadır. La Liga'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Liginde maç yönetmektedir.

Antonio Mateu Lahoz doğum tarihi : 12 Mart 1977

Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında : 44 yaşında

Antonio Mateu Lahoz nereli : İspanya Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Antonio Mateu Lahoz mesleği ne : Hakem, FIFA Kokartlı Futbol Hakemi

BEŞİKTAŞ-B. DORTMUND MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

Haberler.com - Gündem
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu Yevgeniy Ziniçev
Magazin Beren Saat Mehmet Erdem Vildan Atasever
Spor Marcao Mesut Özil Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ertuğrul Gazi Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.09.2021 18:09:56. #1.12#