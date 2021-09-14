Antonio Mateu Lahoz kimdir? Beşiktaş-B.Dortmund maçının hakemi kim? Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında, nereli?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Peki, Antonio Mateu Lahoz kimdir, kaç yaşında, nereli?

ANTONİO MATEU LAHOZ KİMDİR?

Antonio Miguel Mateu Lahoz (d. 12 Mart 1977), İspanyol futbol hakemi. 2011 yılından bu yana FIFA kokartı taşımakta ve UEFA'nın elit hakemleri arasında yer almaktadır. La Liga'nın yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Liginde maç yönetmektedir.

Antonio Mateu Lahoz doğum tarihi : 12 Mart 1977

Antonio Mateu Lahoz kaç yaşında : 44 yaşında

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Antonio Mateu Lahoz mesleği ne : Hakem, FIFA Kokartlı Futbol Hakemi

BEŞİKTAŞ-B. DORTMUND MAÇINI KİM YÖNETECEK?

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Almanya'nın Borussia Dortmund takımıyla oynayacağı mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Antonio Mateu Lahoz yönetecek. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Vodafone Park'ta çarşamba günü 19.45'te başlayacak karşılaşmada Pau Cebrian Devis ve Roberto del Palomar yardımcı hakem olarak görev alırken, dördüncü hakem ise Javier Alberola Rojas olacak.

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