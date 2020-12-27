Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı
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Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı

27.12.2020 14:26 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:32
Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Football Manager oyunundaki bir anı paylaştı. Kadrosunda Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz'ın da olduğu görüldü.

Barcelona'nın Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Football Manager oyunundan bir kareyi paylaştı. Yıldız futbolcunun kadrosunda Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz da yer aldı.

Griezmann'ın ilk 11'i; Donnarumma, Kalulu, Konate, Garcia, Robertson, Cuisance, Ömer Faruk, Pedri, Renyer, Dembele, Zirkzee'den oluşuyor.

Antoine Griezmann, menajerlik oyununda Ömer Faruk Beyaz'ı kadrosuna aldı

BİR BAŞKA TÜRK DE YEDEK KULÜBESİNDE

Ayrıca dikkatli bakıldığında Griezmann'ın yedeklerinde Yener Yeşil adlı oyunda altyapıdan çıkan bir başka Türk gencinin olduğu daha görülüyor.

2003 doğumlu Ömer Faruk Beyaz'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi bu yaz bitiyor. Sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu, Ömer Faruk ile sözleşme uzatmak istediklerini söylese de 2021'e günler kala henüz bir sözleşme imzalanmış değil. Bundesliga'nın dev ekipleri Dortmund ve Schalke başta olmak üzere birçok Avrupa devinin genç yıldızın peşinde olduğu dış basında yer alıyor.

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