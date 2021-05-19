Antoine Griezmann'ın Barcelona Formasıyla Attığı İlk Gol
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Antoine Griezmann'ın Barcelona Formasıyla Attığı İlk Gol

Dugout - Haberler | Spor

Barcelona'nın Napoli'yi 4-0 mağlup ettiği maçta Antoine Griezmann Katalan ekibin formasıyla ilk golünü attı. Jordi Alba'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Griezmann, 4-0'lık galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Barcelona'nın Napoli'yi 4-0 mağlup ettiği maçta Antoine Griezmann Katalan ekibin formasıyla ilk golünü attı. Jordi Alba'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Griezmann, 4-0'lık galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.

Antoine Griezmann'ın Barcelona Formasıyla Attığı İlk Gol

Kaynak: Dugout

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