Antoine Griezmann'ın Barcelona Formasıyla Attığı İlk Gol
Barcelona'nın Napoli'yi 4-0 mağlup ettiği maçta Antoine Griezmann Katalan ekibin formasıyla ilk golünü attı. Jordi Alba'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Griezmann, 4-0'lık galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.
Barcelona'nın Napoli'yi 4-0 mağlup ettiği maçta Antoine Griezmann Katalan ekibin formasıyla ilk golünü attı. Jordi Alba'nın ortasında topu ağlarla buluşturan Griezmann, 4-0'lık galibiyete katkı sağlayan isimlerden oldu.
Kaynak: Dugout