Antidepresanlar, kilo alımına neden!

11.10.2019 11:21

İngiltere'de yapılan araştırmada, 10'dan fazla yaygın antidepresanı kullanan hastaların, kullanmayanlar ile kıyaslandığında fazladan 2-3,5 kilo alma olasılığının yüzde 21 arttığını gösterdi.

Araştırmada kilo alımı riskinin, özellikle sürekli antidepresan kullanımının 2. ila 3. yılında zirveye çıktığının, bu riskin 6 yıla kadar sürdüğünün gözlendiğini açıkladı. Fazladan 2-3,5 kilonun, bazı kişileri normal kategorisinden kilolu veya obeze taşıyabileceğine işaret eden uzmanlar, kilolu kişilerde antidepresanın obezite riskini %29 yükselttiğini de vurguladı.

Araştırmada ayrıca antidepresan kullananların, kilo alımıyla ilgili endişeleri varsa doktorlarına danışmadan ilacı bırakmamaları uyarısında bulundu. Antidepresan kullanan hastalar kilo yönetimi için Diyetisyene başvurmalıdır.

Bu haplar çoğu kişide kilo almayı kolaylaştırıp kilo vermeyi zorlaştırıyor.

Hastalarımızda genellikle gördüğümüz ;

Antidepresan kullananlar…

- Daha kolay kilo alıyor

- Daha zor kilo verebiliyor

Kilo sorununuz varsa bu bilgiyi mutlaka dikkate alın. Çünkü kilo alımının artmasıyla da depresyon , mutsuzluk bağlantılı olabiliyor.

Doktor kontrolünde başlanması gereken antidepresanlara, doktor kontrolünde bırakmanız gerektiğinini lütfen unutmayın…

Kaynak: Bültenler