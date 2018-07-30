Antep Fıstığını Eskişehir'de Yetiştirecekler

Eskişehir Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Mihalgazi ilçesinde Antep fıstığı yetiştiriciliğine başlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, mikroklima iklim özelliği bulunan Mihalgazi ilçesinde Antep fıstığı ihtiyacının karşılanması, ihracatının yükselmesi, kırsal alanda yaşayan üretici gelirleri ile rekabet gücünün artmasına katkı sağlamak amacıyla Gaziantep Antep fıstığı Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden gelen aşılama konusundaki uzmanlar tarafından Bozaniç, Karaoğlan ve Demirciler mahallelerindeki 2 bin menengiç ağacına 2017 yılında Antep fıstığı aşılandı.

Çalışmaların ardından gerçekleştirilen işlemin sonuçlarını görmek için İl Tarım ve Orman Müdürü Erkan Alkan tarafından bölgede inceleme yapıldı.

Alkan, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, ilçe ekonomisine katkı sağlamak ve Antep fıstığı yetiştiriciliğinin özendirilmesi maksadıyla yapılan projeyle Mihalgazi'de farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, projenin geliştirilerek bölgeye daha yararlı olması için çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.