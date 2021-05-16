Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi
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Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi

Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Spor

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Özmert, karşılaşmada sonuç ne olursa olsun son düdüğe kadar pes etmeden mücadele edeceklerini belirtti.

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Beşiktaş ile karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor'un orta saha oyuncusu Hakan Özmert, karşılaşmada sonuç ne olursa olsun son düdüğe kadar pes etmeden mücadele edeceklerini belirtti.

Kulübün sosyal medya hesaplarında "Kaptandan bir adet mesajınız var" başlığıyla yapılan paylaşımda görüşlerine yer verilen 35 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor'da mücadeleyi, kazanırken sevinmeyi, kaybederken dertlenmeyi, düşene omuz verip kaldıran büyükleri gördüğünü aktararak, bugüne kadar takım olarak şehrin sesine kulak verip birlikte üzülüp birlikte sevinmek için çalıştıklarını kaydetti.

Hakan Özmert, Antalyaspor'un 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda ikinci kez final oynayacağına işaret ederek, şu ifadeyi kullandı:

"Sonuç ne olursa olsun, son düdüğe kadar pes etmeyecek, 21 yıl sonra geldiğimiz yeri unutmayacak bir takım, tribünde de unutturmayacak bir şehir görüyorum. Bu, bize yeter ve artar bile çünkü biz Antalyasporuz."

Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi
Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi
Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi
Antalyasporlu Hakan Özmert, Türkiye Kupası final maçında sonuna kadar mücadele edeceklerini bildirdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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