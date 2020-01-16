: Antalyaspor ve Trabzonspor'un gündemindeki Tosic, Beşiktaş'ı istiyor

16.01.2020 17:16 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:22

Çin Ligi takımlarından Guangzhou R&F ile sözleşmesi devam eden ancak bonservis kolaylığı bulunan Dusko Tosic, Beşiktaş'a geri dönmek istiyor. Antalyaspor ve Başakşehir'in de yakından ilgilendiği Tosic, cazip teklifler almasına rağmen kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmeyi planlıyor.

"BEŞİKTAŞ'I DEĞERLENDİRELİM"

Menajeri ilşe birlikte çarşamba günü bir araya gelen Dusko Tosic, kendisi için yapılan teklifleri son kez dinledi ancak menajerine "Beşiktaş'a dönmek istediğimi yönetime ilet, öncelikli olarak Beşiktaş'ı değerlendirelim" dedi. TFF harcama limitinden dolayı bonservis bedeli ile transfer yapamayan ve bonservisi elinde olan bir futbolcuyu fırsat olarak değerlendiren Beşiktaş, Tosic'İn bu talebini nasıl değerlendireceğini zaman gösterecek.

TOSİC'İN MAAŞI KIZILYILDIZ'A YÜKSEK GELDİ

Tecrübeli oyuncunun geri dönme ihtimali olan Kızılyıldız'dan da "Tosic'in maaşını karşılayamayız" açıklaması geldi. Kızılyıldız Futbol Direktörü Mitar Mrkela, Dusko Tosic için, "Şu anda, bu seviyelerde maaş alan bir Dusko Tosic'i transfer etmemiz gerçekçi gözükmüyor. Eğer Belgrad'a dönmek isterse, onu kollarımızı açarak kucaklarız" dedi.

(Sporx)

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