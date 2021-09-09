Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü
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Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü

Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer ettiği 13 futbolcuyla kadrosunu büyük ölçüde gençleştirdi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, transfer ettiği 13 futbolcuyla kadrosunu büyük ölçüde gençleştirdi. Son transferle birlikte takımın yaş ortalaması 26'ya kadar indi.

Futbolda 2021-2022 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 8 Eylül'de sona erdi. Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor da planladığını bölgelere yerli ve yabancı futbolcu takviyesi yaptı. Kırmızı-beyazlılarının yabancı ve yerli futbolcularda gençlere ağırlık vermesi dikkat çekti. Antalyaspor, 13 futbolcuyu kadrosuna katarken, 18 futbolcuyla yollarını ayırdı.

Sezon öncesi transfer dönemimde kırmızı-beyazlılara gelen futbolcular şöyle:

"Sherel Floranus (23 yaş sağbek-SC Heerenveen), Güray Vural (33 yaş sol bek-Gaziantep FK), Ersin Zehir (23 yaş orta saha-St. Pauli St.), Doğukan Nelik (21 yaş defans- Akhisarspor), Diogo Sousa (23 yaş kaleci-Sporting CP B), Deni Milosevic (26 yaş orta saha-Konyaspor), Houssam Ghacha (26 yaş sağ kanat-ES Sétif), Andrea Poli (32 yaş orta saha-Bologna), Erkan Eyibil (20 yaş orta saha-1.FSV Mainz 05 II), Haji Wright (23 yaş forvet-Sönderjyske), Enzo Crivelli (26 yaş forvet- Başakşehir FK), Berat Onur Pınar (19 yaş sol bek-Akhisarspor), Melih Enes Uygun (20 yaş kaleci-Bodrumspor)."

Antalyaspor ile yolları ayrılan futbolcular ise şu isimlerden oluştu:

"Serdar Gürler (Konyaspor), Enes Sancar Sahin (Kahramanmaraşspor), Adem Metin Türk (Bodrumspor), Lukas Podolski (Grnik Zabrze), Ferhat Kaplan (Adana Demirspor), Dever Orgill (Manisa FK), Ali Eren İyican (Bodrumspor), Cenk Şen (Bodrumspor), Mert Çölgecen (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor), Harun Kavaklıdere (Bodrumspor), Sergen Yatağan (Bodrumspor), Omar Imeri (Bodrumspor), Berkay Arslan (Alanya Kestelspor), Gustavo Blanco Leschuk (Eibar), Ersan Gülüm (Kulüpsüz), Sidney Sam (Kulüpsüz), Jean-Armel Drole (Kulüpsüz), Mert Yılmaz (Bursaspor)." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Antalyaspor'un yaş ortalaması 26'ya düştü - Haberler Spor
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