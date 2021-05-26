Antalyaspor'un toplam borcu 70 milyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor'un toplam borcu 70 milyon

Antalyaspor'un toplam borcu 70 milyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

FT Antalyaspor'da başkanlık görevini bırakan Mustafa Yılmaz, kulübün 70 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

FT Antalyaspor'da başkanlık görevini bırakan Mustafa Yılmaz, kulübün 70 milyon lira borcu olduğunu açıkladı.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği basın toplantısında gazetecilerle bir araya gelen Yılmaz, eski Antalyaspor Vakfı Başkanı Fikret Öztürk'ün kulübe yaptığı katkılar nedeniyle kente heykeli dikilmesi gereken bir insan olduğunu belirtti.

Maalesef aynı sözü oğlu ve eski kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk için söyleyemeyeceklerini anlatan Mustafa Yılmaz, "Ali Şafak Öztürk bizim başarılı olmamamız için elinden geleni yapmıştır. Alanyaspor ile yarı final maçının ardından eski başkanın arkadaşı soyunma odasında benim yönetim kurulundan herhangi bir arkadaşımın izni olmadan giriyor ve futbolculara prim vaat ediyor. Ben yıllardır Antalyasporlu futbolculara prim veriyorum, deplasmana götürüyorum. Bunu sadece kulüp başkanlarına söyleyerek yapıyorum. Kimsenin haberi yok" diye konuştu.

"70 milyon borcu vardır"

Kulüp başkanlığı döneminde 7 şirketi ve yüzlerce çalışanı olmasına rağmen bütün işlerini bir kenara bırakıp kulübün başarısı için çalıştığını kaydeden Yılmaz, "Bu kulübün başarısı için 35 yıldır, başkan kim olursa olsun faydalı olmaya çalıştım. Yarın yine arkadaşlarımız bu görevleri elinden geldiği kadar götürecektir. Salgın şartlarında kulüp gelirleri düştü, giderler arttı. Kulübün alacakları borçlarından çıkarılırsa toplamda 70 milyon borcu vardır. Eski şekilde kulübü yönetiyor olsaydık borcumuz 215 milyon lira olacaktı. Antalyaspor, Süper Lig içerisinde bu anlamda en iyi kulüptür. Her şeye rağmen yeni sezon hazırlıklarını yapıyoruz. Afyonspor ve Akhisarspor'dan Ümit Milli Takım'da da forma giyen iki futbolcu transfer ettik" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz, Antalyaspor Derneği olarak da genel kurul kararı aldıklarını açıklamasında bulundu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz istifa etti
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz görevini bırakacağını açıkladı: (1)
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Antalyaspor'dan Nihat Özdemir'e büyük tepki: Bir kere bu ülkeye faydanız olsun, derhal istifa edin
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Esra Erol Burak Sergen Mehmet Ali Erbil
Spor Gervinho Şenol Güneş Abdullah Avcı Dorukhan Toköz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Antalyaspor'un toplam borcu 70 milyon - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.5.2021 20:37:35. #1.14#

title