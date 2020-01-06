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Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.

06.01.2020 23:54 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:00
Antalyaspor, Rus defans oyuncusu Kudryashov'u transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Rus futbolcu Fedor Kudryashov'un transferini duyurdu.


Antalyaspor Kulübünün, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:


"Antalyasporumuz, 35 kez Rus Milli Takım formasını da giyen Fedor Kudryashov ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Fedor Kudryashov'a hoş geldin der, başarılar dileriz."


Sezonun ilk yarısında Rusya Premier Lig takımlarından Sochi'de forma giyen 32 yaşındaki Fedor Kudryashov, 2018-2019 sezonunun ikinci yarısında Medipol Başakşehir'de oynamıştı.

Kaynak: AA
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