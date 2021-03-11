Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi

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Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında sakatlanan ve sahalardan 1 ay uzak kalacak yıldızı Mesut Özil, bir otelden çıkarken görüntülendi. Yanında takım arkadaşı bulunan Özil'in koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanmış ve ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Maçtan sonra 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde sorun olduğu açıklanmış, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜYOR

Tecrübeli yıldız Mesut Özil önceki akşam bir otelden çıkarken takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte görüntülendi. Ayak bileği bağlarındaki yırtıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Özil'in koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Fenerbahçeli yıldızlar Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'ın maske takmaması da dikkat çekti. İkili daha sonra arabaya binip uzaklaştı.

(Milliyet)