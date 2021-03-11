Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi
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Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi

11.03.2021 09:33 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:47

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçında sakatlanan ve sahalardan 1 ay uzak kalacak yıldızı Mesut Özil, bir otelden çıkarken görüntülendi. Yanında takım arkadaşı bulunan Özil'in koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, Antalyaspor maçında sakatlanmış ve ayağının üzerine basmakta zorlanan ve sahayı sedyeyle terk eden yıldız futbolcu, 67. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bırakmıştı.

Maçtan sonra 32 yaşındaki futbolcunun sol ayak bileğinde sorun olduğu açıklanmış, en az 1 ay sahalardan uzak kalacağı ifade edilmişti.

KOLTUK DEĞNEKLERİYLE YÜRÜYOR

Tecrübeli yıldız Mesut Özil önceki akşam bir otelden çıkarken takım arkadaşı Mert Hakan Yandaş ile birlikte görüntülendi. Ayak bileği bağlarındaki yırtıklar nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacağı açıklanan Özil'in koltuk değnekleriyle yürüdüğü görüldü.

Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi

Fenerbahçeli yıldızlar Mesut Özil ve Mert Hakan Yandaş'ın maske takmaması da dikkat çekti. İkili daha sonra arabaya binip uzaklaştı.

(Milliyet)

Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi
Antalyaspor maçında sakatlanan Mesut Özil koltuk değnekleriyle görüntülendi
Haber Yorumları (12)
ÖNEMLİ DEGİL: bize gelen Falcao taktigini uyguluyor (aslinda yabanci futbolcularin yaptigi) bi kac mac oyna sonra sakatlan bir ay yat :) bunu avrupada düsünemezdi bile
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YASİN: mesut BALON
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