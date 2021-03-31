Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk kabri başında anıldı

Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk için kabri başında anma töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kurucu Başkanı Atilla Vehbi Konuk, kabri başında anıldı. Anmaya Atilla Vehbi Konuk'un eşi Aysel Konuk, kızları Nadire Konuk Akıncıoğlu ve Aslı Konuk, torunu Hasan Cahit Akıncıoğlu ile FT Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz, Başkan Vekili Emin Hesapçıoğlu, Asbaşkan Berkay Bahar ve Antalyaspor Vakfı Başkan Vekili Nafiz Tanır katıldı. Başkan Mustafa Yılmaz, Kurucu Başkan Atilla Vehbi Konuk'un ailesiyle bir süre görüşerek devraldıkları bayrağı merhum Konuk'a yakışır bir şekilde taşıyacaklarını söyledi. Anma töreni, edilen dualarla sona erdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı