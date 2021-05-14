Antalyaspor ile Konyaspor 45. randevuda
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Antalyaspor ile Konyaspor 45. randevuda

Antalyaspor ile Konyaspor 45. randevuda
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya gelecek olan FT Antalyaspor ile İH Konyaspor, birbirlerine 45. kez rakip olacak.

Süper Lig'in son haftasında karşı karşıya gelecek olan FT Antalyaspor ile İH Konyaspor, birbirlerine 45. kez rakip olacak.

Süper Lig'in son haftasında sahasında İH Konyaspor'u konuk edecek FT Antalyaspor, hazırlıklarını kamp yaptığı otelde tamamladı. Akreplerde sakatlıkları bulunan Drole ve Doğukan Sinik'in forma giyemeyeceği belirtildi. Ligde 43 puanla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar uzun bir aradan sonra galip gelmek ve Türkiye Kupası finali öncesi moral bulmak istiyor. Antalyaspor- İH Konyaspor maçı yarın saat 18.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak. Ligin ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı.

Antalyaspor ile Konyaspor bundan önce 44 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor 12 galibiyet, 15 beraberlik ve 17 yenilgi aldı. Süper Lig'de 19 kez karşılaşan iki ekipten kırmızı-beyazlılar 3 galibiyet, 10 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. - ANTALYA

Antalyaspor ile Konyaspor 45. randevuda
Antalyaspor ile Konyaspor 45. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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