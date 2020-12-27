Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor 13. randevuda
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Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor 13. randevuda

27.12.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.12.2020 11:07
Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor 13. randevuda

Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, tarihlerinde 13. kez karşı karşıya gelecek. İki takım Süper Lig'de ise ilk kez rakip olacak.

Süper Lig'in 15. hafta kapanış maçında Antalyaspor, yarın saat 19.00'da sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Antalya Stadyumu'ndaki mücadeleyi Ramazan Keleş, Samet Çavuş,Murat Şener hakem üçlüsü yönetecek. Ligde 17 puanla 15. sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip bu zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Evindeki son iki maçı kaybetmeyen Antalyaspor, bu karşılaşmayı da kazanıp galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor.

Güney ekibinde, sakatlıkları devam eden Ufuk Akyol, Drole, Bahadır Öztürk, Serdar Gürler, Ali Eren İyican ve Jahovic, Hatayspor karşısında forma giyemeyecek.

Öte yandan Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor, tarihlerinde 12 kez karşı karşı karşıya geldi.

Bu maçlardan 4'ünü Antalyaspor, 6'sını Hatayspor kazanırken, 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı-beyazlılar evinde 6 kez karşılaştığı rakibini, 4 kez yendi, 1 kez yenildi, 1 maç ise berabere bitti. Antalyaspor, tarihinde Hatayspor ile ilk kez Süper Lig'de karşılaşacak. - ANTALYA

Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor 13. randevuda
Antalyaspor ile Atakaş Hatayspor 13. randevuda

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 11:13:55. #1.15#
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