Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zamandı?
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kalmıştı. Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zamandı?
Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zamandı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kritik mücadele Antalya Stadyumu'nda oynanacak ve maçı Atilla Karaoğlan yönetilmişti.
Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetimindeki ilk maçta Antalyaspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı. Sonuçtan çok ortaya koyulan futbol taraftarını hayli sinirlendirdi. Sarı-Lacivertliler'in ilk isabetli şutu gol oldu.
Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında 65 dakika boyunca herhangi bir şut girişiminde bulunmadı. Serdar Dursun'un savunmadan dönen topu ilk şut oldu.
72'de Sosa'nın serbest vuruşta kullandığı topa savunma müdahale edemedi. Açısı kapanan kaleci, topu ağlarda gördü. Fenerbahçe, bu golle öne geçti.
Antalyaspor 81'de Doğukan'ın şık golüyle skoru eşitledi. Karşılaşma bu skorla tamamlandı. İsmail Kartal yönetiminde ilk maçına çıkan Fenerbahçe'nin hayli etkisiz görüntüsü taraftarları kızdırdı.