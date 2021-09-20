Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlılar, Fatih Karagümrük mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, Fatih Karagümrük maçı için saat 16.20'de özel uçakla İstanbul'a gidecek.
AA / Oktay Özden - Spor Haberleri