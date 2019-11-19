Antalyaspor'da Gaziantep mesaisi

19.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:37

SÜPER Lig Cemil Usta Sezonu'nun 12'nci haftasının kapanış maçında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, 25 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Antalya Stadyumu'nda Gaziantep FK'yı konuk edecek. Kırmızı beyazlı ekip bu maçın hazırlıklarını teknik direktör Stjepan Tomas eşliğinde sürdürdü. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmana; U19 takımında forma giyen Mikail Başar da katıldı. Adale ağrısı olan Yekta Kurtuluş salonda fizyoterapist eşliğinde çalışırken, Diego Angelo takımdan ayrı koşu yaptı.

Kaynak: DHA

Kırmızı beyazlılar daha sonra performans antrenörü Giovanni Melchiorre gözetiminde istasyonlarda çabukluk, kuvvet ve reaksiyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Stjepan Tomas, bu çalışmanın ardından takımı iki gruba ayırıp pas organizasyon çalışması yaptırdı. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.