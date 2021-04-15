Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır
Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin - Haberler | Spor

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek
Vincent Aboubakar, Ankaragücü karşısında da forma giyemeyecek
Galatasaray'da kaosun önüne geçilemiyor! Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi
Galatasaray'da kaosun önüne geçilemiyor! Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Hande Erçel Ajda Pekkan Mustafa Üstündağ
Spor Ali Koç Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.4.2021 22:09:37. #1.14#

title