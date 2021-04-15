Antalyaspor, Çaykur Rizespor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından koşu çalışması yaptı.

Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maç ile sona erdi.

Antalya Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin