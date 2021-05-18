Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
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Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

Anadolu Ajansı / Numan Erölmez - Haberler | Spor

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İZMİR - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş arasında Göztepe Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İZMİR - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş arasında Göztepe Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ

Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez

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