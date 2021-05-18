Antalyaspor-Beşiktaş maçının ardından - Emre Kocadağ
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İZMİR - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş arasında Göztepe Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları İZMİR - Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, Fraport TAV Antalyaspor - Beşiktaş arasında Göztepe Stadı'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Numan Erölmez