Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz
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Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz

02.11.2020 22:30 | Son Güncelleme: 02.11.2020 22:36

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı ile görüştüklerini doğruladı.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, 2-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Tamer Tuna'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için görüştükleri ismi açıkladı.

Öncelikle karşılaşmayı değerlendiren Öztürk, Jahovic'in kırmızı kart pozisyonuyla ilgili, "Fenerbahçe'ye karşı dirençli oynamaya çalıştık ama olmadı. Jahovic'in kırmızı kartı doğru ama niyet önemli. Adam koşuyor, yanlışlıkla basıyor. Hakemin sınıfta kaldığını düşünüyorum. Fenerbahçe aleyhine bu kırmızı kart pozisyonu verilebilecek miydi? Adam koşuyor. Hikaye ve niyet önemli" dedi.

"AVCI BÜYÜK İHTİMALLE OLACAK"

Hoca arayışlarıyla ilgili de konuşan Ali Şafak Öztürk, geçtiğimiz günlerde yolların ayrıldığı Tamer Tuna'nın yerine teknik direktörlük görevi için Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı ile görüştüklerini dile getirdi.

Antalyaspor Başkanı konuyla ilgili, "Abdullah Avcı görüştüğümüz hocalardan bir tanesi. Bizim takım bu, gençlerle de oynuyoruz. Gelen hoca buna göre gelsin. Aykut Kocaman ile görüşmedik. Abdullah Avcı dışında da opsiyonlarımız var ama Abdullah Avcı büyük ihtimalle olması lazım ama bakalım" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Başkanı Öztürk: Abdullah Avcı ile görüşüyoruz
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