Antalyaspor, Başakşehir'den Mevlüt Erdinç'i Kiraladı
Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den 31 yaşındaki forvet oyuncusu Mevlüt Erdinç'i kiraladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Anlatyaspor, aradığı forveti buldu. Sporx'in saatler öncesinden duyurduğu transfer gelişmesi resmileşti ve Antalyaspor, Medipol Başakşehir'den tecrübeli golcü oyuncu Mevlüt Erdinç'i kadrosuna kattı.
Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı kırmızı-beyazlı ekip, Başakşehir'den 31 yaşındaki golcü oyuncu Mevlüt'ü sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.
2017 YILINDA HANNOVER'DEN BAŞAKŞEHİR'E TRANSFER OLDU
Tecrübeli golcü 2017 yılında Alman ekibi Hannover'den Medipol Başakşehir'e transfer edilmişti.
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