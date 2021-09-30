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Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

AA / Oktay Özden - Haberler | Spor
Antalyaspor, Adana Demirspor maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında yarın Adana Demirspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Adana Demirspor mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde son idmanını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'nda yarın saat 20.00'de başlayacak Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor mücadelesini hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

AA / Oktay Özden - Spor Haberleri
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