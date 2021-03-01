Antalyaspor, 2021 yılında hiç maç kaybetmedi
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Antalyaspor, 2021 yılında hiç maç kaybetmedi

01.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:06

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor 11 maçlık yenilmezlik serisiyle dikkat çekiyor. Kırmızı-beyazlılar ligde son mağlubiyetini, 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybederek yaşamıştı. 2021 yılında hiç maç kaybetmeyen Akdeniz ekibi, bu kulvarda devam eden en uzun seriye sahip.

Süper Lig ekibi Fraport TAV Antalyaspor, 2021'de oynadığı 11 lig maçında rakiplerine yenilmedi. Ligin 27. haftasına 10 maçlık yenilmezlik serisiyle giren kırmızı-beyazlılar, 27 Şubat Cumartesi günü konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kaldı.

EN UZUN SERİ

Bu sonuçla 3 galibiyet, 8 beraberlikle kaybetmeme serisini 11 maça çıkaran Akdeniz ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'un 10 maçlık yenilmezliğine son vermesiyle bu kulvarda devam eden en uzun seriye ulaştı. Teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki Antalyaspor, böylece bu yıl ligde oynadığı mücadelelerde yenilgi yaşamayan tek takım olarak öne çıktı.

Antalyaspor, 2021 yılında hiç maç kaybetmedi

SON MAĞLUBİYETİ ARALIK AYINDA

Akdeniz ekibi en son 29 Aralık 2020'de sahasında Atakaş Hatayspor'a 6-0 kaybederek mağlubiyet yaşamıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sene oynadığı iki maçı da kazanarak yarı finale yükselen kırmızı-beyazlılar, ligin 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Antalyaspor, 2021 yılında hiç maç kaybetmedi
Haber Yorumları (1)
ANTALYA-FENER: perşembe beraberliğe oynayarak 12 yapacaklar
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