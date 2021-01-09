Antalya Open'da seri başları yola devam ediyor

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen ATP 250 turnuvası Antalya Open'da çeyrek finale yükselen ilk dört isim belli oldu.

Merkez kortta oynanan Altuğ Çelikbilek-Nikoloz Basilashvili maçı başa baş bir mücadeleye sahne oldu. Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, turnuvanın 6 numaralı seri başı dünya 40 numarası Gürcü raket Nikoloz Basilashvili'ye karşı rakip serviste 6-5, 0/30'da iki puan uzakta olduğu ilk setin sonunu getiremedi. Çelikbilek, 1.5 saat süren karşılaşmada Basilashvili'ye 7-6, 6-4 ile yenilerek turnuvaya veda etti. Gürcü raket Basilashvili, çeyrek finalde, elemelerden gelen Adriaan Andreev'i 6-3, 6-1'lik skorla rahat geçen turnuvanın 4 numaralı seri başı Avustralyalı Alex de Minaur ile karşı karşıya gelecek. İtalyan raket Stefano Travaglia ise Finlandiyalı Emil Ruusuvuori'yi 7-6, 6-3'lük skorla mağlup ederek çeyrek final biletini cebine koydu. Travaglia son dörde kalma mücadelesini Nicola Kuhn'u ilk servislerinden yüzde 91 ile puan çıkararak 6-0, 6-2'lik skorla saf dışı bırakan turnuvanın 2 numaralı seri başı David Goffin karşısında verecek. Turnuvanın çeyrek finale yükselen diğer dört ismi yarın oynanacak karşılaşmalar sonucunda belli olacak.

Çiftlerde çeyrek final karşılamaları yarın başlayacak.Bugün çiftlerde oynanan ilk tur karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde: [3] Jeremy Chardy (FRA)/ Fabrice Martin (FRA) d Jonathan Erlich (ISR)/ Andrei Vasilevski (BLR) 6-3, 7-6 (1)Salvatore Caruso (ITA)/ Andrea Vavassori (ITA) d [4] Nikola Cacic (SRB)/ Frederik Nielsen (DEN) 6,2 1-6,10-5Luca Margaroli (SUI)/ Florin Mergea (ROU) d Ivan Sabanov (CRO)/ Matej Sabanov (CRO) 6-4, 7-5

Kaynak: Demirören Haber Ajansı