Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı - Haberler Spor
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Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı

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Süper Lig'in 6. haftasında Karagümrük, sahasında Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte 2 maçlık yenilgi serisini sonlandıran Antalyaspor puanını 5'e yükseltirken 3 maçta 7 puan toplayan Karagümrük ise puanını 11'e çıkardı.

Antalyaspor zorlu Karagümrük maçında kötü seriyi sonlandırdı. Deplasmanda İstanbul ekibiyle 0-0 berabere kalan Akdeniz temsilcisi puanını 5'e yükseltti.

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Karagümrük karşılaşmada 4 isabetli şutta gol bulamazken, Antalyaspor ise 3 kez çerçeveyi buldu ancak kaleci Viviano'yu geçemedi. Karagümrük, teknik direktörü Farioli'nin göreve geldiği Nisan 2021'den bu yana Süper Lig'de iç saha yenilgisi almadı.

Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı
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Haber: Antalya kötü seriyi bozdu! Akdeniz ekibi, deplasmanda Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldı - Haberler Spor
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