ANTALYA Hamamlarda 'yeni normal' dönemi
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ANTALYA Hamamlarda 'yeni normal' dönemi

Hamamlarda 'yeni normal' dönemiKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.

22.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 22.06.2020 12:06

Hamamlarda 'yeni normal' dönemi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında 'yeni normal' yaşama geçilmesiyle tekrar açılan Antalya'daki hamamlarda, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösterilirken, tellak ve masözler de maske ve siperlik takarak kese yapıyor.

Pandemi nedeniyle 3 ay önce geçici süreliğine kapatılan hamamlarda, 1 Haziran itibarıyla 'yeni normal' ile birlikte tekrar hizmete başlandı. Antalya'da hamam işletmecisi Fatma Polat, yaşadıkları süreci ve 1 Haziran sonrası müşteri kabulü için yaptıkları çalışmaları anlattı. Hamam girişinde misafirlerin ateşinin ölçüldüğünü ardından kayıt yapıldığını söyleyen Polat, "Misafirlerin bilgilerini ve iletişim numaralarını alıyoruz. Hamamın girişinde ateş ölçümü yapmadan kesinlikle içeri kimse giremiyor. Müşterilerimizi karşılarken mutlaka maske ve siperliğimiz yüzümüzde oluyor. Personelin kişisel hijyen kurallarına uyup uymadığını bizzat kendim takip ediyorum. Hijyen ve güvenden kesinlikle taviz veremeyiz" diye konuştu.

Misafirin hamama girmesiyle maskeli ve siperlikli personel tarafından karşılanarak, hamam ve masaj için hazırlandığını anlatan Polat, şunları söyledi:

"Tellaklarımız ve masözlerimiz mutlaka siperlik ve maske takmak zorunda. Müşteriyle sosyal mesafelerini korumaya özen gösteriyorlar. İşletmenin her köşesinde dezenfektanlarımız var. En önemlisi tek kullanımlık havlu ve peştemal veriyoruz. Kese ve kıl keseler, bir müşteri üzerinde kullanıldıktan sonra çöpe atılıyor. Hamam içinde de göbek taşı minderlerimizi 2'şer metre arayla konumlandırdık. Bir müşterinin kullandığı minder işlemin ardından başka bir minderle değiştiriliyor. Kullanılan dezenfekte ediliyor ve en az bir saat başka müşteriye verilmiyor. Müşteri kapasitemizi ise yarı yarıya düşürdük. Özellikle kadın müşterilerimiz titiz çalışmamızdan oldukça memnun. Yıllardır ağırladığımız müşterilerimizin memnun ayrılması ve sağlıkları bizim için son derece önemli."

Salgın öncesi sık sık hamama gittiğini anlatan Pelin Kozan ise "Alınan önlemler çok dikkatimi çekti. Mesajı yapan arkadaşın maskeli ve sosyal mesafe kurallarına uyması bana güven verdi. Artık sık sık hamama geleceğim" diye konuştu.

ANTALYA Hamamlarda 'yeni normal' dönemi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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