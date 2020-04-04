ANTALYA GEÇİMİNİ PAPAYADAN SAĞLIYOR
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Mehmet Mercan, Gazipaşa, Antalya, Güncel

ANTALYA GEÇİMİNİ PAPAYADAN SAĞLIYOR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Mercan (64), 500 metrekare örtü altına ektiği 20 papaya ağacı ile geçimini sağlıyor.

04.04.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.04.2020 08:42
ANTALYA GEÇİMİNİ PAPAYADAN SAĞLIYOR

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde çiftçilikle uğraşan Mehmet Mercan (64), 500 metrekare örtü altına ektiği 20 papaya ağacı ile geçimini sağlıyor. Bir ağaçtan yaklaşık 60 meyve hasat eden Mercan, tanesi 2.5 kilo ile 3 kilo arasında değişen meyvelerin kilosunu 10 liradan satıyor.

Gazipaşa'da tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip ediyor. Bölgede mango, avokado, ejder meyvesi, papaya, pasiflora, Hindistan cevizi, longan, lichi, jambu, jackfruit, druian, whitesapote, black sapote, white sapote, karambola, wampei, cherymoya, atemoya, umbrella, roseapple, babilfruit, ketem billa, keyelmasi, napal eriği, kahve ağacı, fejualime, limon, kivi, gouva, çilek gouvasi, pomelo, budanın eli, finger lemon, kurt üzümü, pepino, altın çilek, kamkuat, groviola, yılan meyvesi, sapodilla, demir hindiba gibi 42 değişik türde ürünün yetiştiriciliği yapılıyor. Bu ürünler arasında bulunan papaya, ilçede bahçeleşmesi 3 dekarla sınırlı. İlçedeki bazı bahçelerde bir, iki papaya ağacı bulunuyor.

Gazipaşa Koru Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Mercan, 2.5 yıl önce papaya ağacı dikerek üretime başladığını söyledi. 2.5 yıldır meyve aldığını aktaran Mercan, "Ektiğimiz yıl meyve vermeye başlıyor. Papaya ağaçları ilk meyvelerini ağacın alt kısmından vermeye başlıyor. Bu ağacımız toplanmış bir ağaç. Bu yılki meyveler burada. 500 metrekare yere 20 tane ektim. Yılın 12 ayı meyve veriyor. Meyvenin tanesi 2.5 kilo ile 3 kilo arasında değişiyor. Bir ağaç 50 meyve veriyor. Bazı ağaçlar 60 meyveye kadar verim verebiliyor. Ağacın bakımına göre değişiyor. Fazla rutubet olmaması gerekiyor. Çok suyu sevmiyor. Kumlu toprakları seviyor" diye konuştu.

ANTALYA GEÇİMİNİ PAPAYADAN SAĞLIYOR

Kaynak: DHA

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ANTALYA GEÇİMİNİ PAPAYADAN SAĞLIYOR
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