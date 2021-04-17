Antalya'da Olimpik Deneme Yarışmaları başladı

Antalya'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları başladı.

Antalya'da düzenlenen Olimpik Deneme Yarışmaları başladı.

Zeytinköy Atletizm Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 6 ülkeden 111 sporcunun katıldığı organizasyonun ilk günü, gülle atma, cirit atma, üç adım atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, yüksek atlama, 100, 200, 400, 1500, 3000 metre koşu mücadelelerine sahne oldu.

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, yarışmalara katılan tüm sporculara başarı diledi.

Olimpik Deneme Yarışmaları, yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden