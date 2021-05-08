Antalya'da ilk bal hasadını yapan arıcılardan, aracı tepkisi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde narenciye (portakal) balı hasadı yapan Ordulu arıcılar, Güneydoğu bölgesine gitmek için hazırlanıyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde narenciye (portakal) balı hasadı yapan Ordulu arıcılar, Güneydoğu bölgesine gitmek için hazırlanıyor. İlk bal hasadını yapan arıcılar, aracıların kendilerinin daha fazla kazanmasına tepki gösterdi.

Türkiye'nin çeşitli illerinden gezginci arıcılara ev sahipliği yapan Antalya'nın Kumluca ilçesinde ilk bal hasadı başladı. 45 - 50 yıllık tecrübeli arıcılar, yaz mevsimini Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da geçirirken, güz mevsimini Ege Bölgesinde, kış mevsimini de Akdeniz bölgesinde geçiriyor.

Yıllık 500 tona yakın bal hasadı yaptıklarını belirten arıcılar, her şeye rağmen ürettikleri balı istedikleri fiyata satamamaktan dert yandı. Bal üreticileri, arıları bir bölgeden başka bölgeye nakil etmenin ise çok masraflı bir iş olduğunu dile getirdi.

40 yıldan beri arıcılık yaptığını belirten Yaşar Vural (56), "İlkbaharı Kumluca'da geçiriyoruz. Ondan sonra Muş, Diyarbakır tarafına geçiyoruz. Oradan doğu bölgelerimizi dolaşıyoruz. Hakkari, Erzurum, hangi taraf olursa, o doğuda yukarılara çıkınca belli oluyor. Doğudan çam balı almak için Marmaris'e geçiyoruz. Marmaris'te çam balını aldıktan sonra 10 veya 11 ayda tekrar Antalya - Kumluca yöresine geliyoruz. Arılarımızın ilkbahara kadar Kumluca'da bakımını yapıyoruz. Kışlık olarak burada kalıyoruz. Narenciye balını alıp tekrar doğuya devam ediyoruz. Arıcılar olarak sıkıntı yaşıyoruz. Sahip çıkılmıyor. Bal satılmıyor. Bedava satılıyor. Satılsa da masrafımız çıkmıyor. Mağdur durumdayız. Bankalardan kredi kullanarak arıcılık yapıyoruz. Bizden 25 TL ye alıyorlar. Perakende satanlar 45 - 50 den satıyor. Yani bizden iyi para kazanıyorlar" dedi.

Marmaris'ten Kumluca'daki ailesinin yanına bal hasadı için yardıma gelen Eylem Çelik, "Babam vefat ettikten sonra annem kardeşimle birlikte arıcılık yapıyor. Onlara destek olmak için hem de gezmek için yardıma geldim. Hasat zamanı için yardıma geldim" diye konuştu.

"Tenekesi 490 lira"

45 yıllık arıcılık yapan İlhan Akçın (57)ise, " En düşük şartlarda balın tenekesi 800 TL ye satılsın ki arıcı bir şeyler kazansın. Teneke 28 kilo geliyor. Bal tüccarlarının teneke başı verdiği fiyat 490 lira. Bu arıcı bir teneke balı 490 liraya satıp ta para kazanamaz. Arıcı çok zor durumdadır. Masraf çok ağır. Kumluca'dan doğu bölgelere bir kamyon arının nakliyesi 10 bin liradır. Arıcı zor durumda, bir teneke bal 500 liraya giderse bu arıcı nasıl para kazanacak. Bu arıcıya bir sahip çıkılması lazım"ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı