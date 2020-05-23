Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı Sedyeye alınan yaşlı adam 3'üncü kat merdivenlerinden ekiplerce indirildi Antalya'da yalnız yaşadığı dairede düşme sonucu mahsur kalan 70 yaşındaki Hayrettin Arın'ı itfaiye terastan girerek kurtardı.

Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı

Sedyeye alınan yaşlı adam 3'üncü kat merdivenlerinden ekiplerce indirildi

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşadığı dairede düşme sonucu mahsur kalan 70 yaşındaki Hayrettin Arın'ı itfaiye terastan girerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak üzerindeki bir iş hanının 3'üncü kat terasında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve terası da kullanan 70 yaşındaki Hayrettin Arın, lavaboya giderken ayağının kayması sonucu düştüğü yerde mahsur kaldı. Yaşlı adamın 'Yardım edin' seslerini duyan komşuları daire kapısına geldi. Kapıyı açamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye açtığı merdivenle polisle birlikte terastan eve girdi. Yaralı bulunan Arın'a ilk müdahale evde yapıldı. Sedyeye alınan yaşlı adam, ekiplerce merdivenden indirildi. Arın, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA