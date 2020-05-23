Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı

Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı Sedyeye alınan yaşlı adam 3'üncü kat merdivenlerinden ekiplerce indirildi Antalya'da yalnız yaşadığı dairede düşme sonucu mahsur kalan 70 yaşındaki Hayrettin Arın'ı itfaiye terastan girerek kurtardı.

23.05.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:47

Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı

Sedyeye alınan yaşlı adam 3'üncü kat merdivenlerinden ekiplerce indirildi

ANTALYA - Antalya'da yalnız yaşadığı dairede düşme sonucu mahsur kalan 70 yaşındaki Hayrettin Arın'ı itfaiye terastan girerek kurtardı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi 13 Sokak üzerindeki bir iş hanının 3'üncü kat terasında meydana geldi. Yalnız yaşayan ve terası da kullanan 70 yaşındaki Hayrettin Arın, lavaboya giderken ayağının kayması sonucu düştüğü yerde mahsur kaldı. Yaşlı adamın 'Yardım edin' seslerini duyan komşuları daire kapısına geldi. Kapıyı açamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye açtığı merdivenle polisle birlikte terastan eve girdi. Yaralı bulunan Arın'a ilk müdahale evde yapıldı. Sedyeye alınan yaşlı adam, ekiplerce merdivenden indirildi. Arın, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Haber
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu Haber
Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti Haber
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu, evinin bahçesinde dans etti
AK Partili kadın kolları başkanının 'Kızmayın sakın' diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Haber
AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Haber
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
Maske cezasını maskesiz polis kesince birbirlerine girdiler
'Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim' diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
"Karpuz beyaz çıkarsa ülkeyi terk ederim" diyen esnaf karpuzu kesince olanlar oldu
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Brezilya'da koronavirüs sebebiyle ölen bir kişinin cesedi 30 saat sokakta bekletildi
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Buğdaydaki rekolte artışı üreticiye çifte bayram yaşatıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınının yeni merkez üssünün Güney Amerika olduğunu açıkladı
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Galatasaray'a transferi gündeme gelen Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili flaş karar
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan otoyollar ve köprüler bayram boyunca ücretsiz olacak
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Son dakika: Merkez Bankası swap ihalelerinin limitini yüzde 50'ye çıkardı
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Danimarka ekibi AGF Aarhus, seyircisiz maçlarda sanal tribün uygulaması kullanacak
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Milli futbolcu Caner Erkin ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
Vaka sayısı artan Erzurum'un valisi uyardı: Alınan kararı çok sert bir şekilde uygulayacağız
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
TÜİK Başkanı değişti! Yeni atanan isim Muhammed Cahit Şirin oldu
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Türkiye ve Rusya'dan koronavirüs aşısı için dev adım! Görüşmelere başlandı
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Bitlis'te 5 gündür koronavirüs vakası tespit edilmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Eren Yıldırım Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Türkan Şoray Şahan Gökbakar Aras Bulut İynemli
Spor Neymar Fatih Terim Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla İzmir Futbol Bayram Ak Parti
Şu an buradasınız: Antalya'da evinde düşme sonucu mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye terastan girerek kurtardı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.5.2020 17:47:58. #1.14#
title