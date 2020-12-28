Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı kuruluşlarda asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirlediklerini söyledi.

"TÜM ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Emeğin en kutsal değer olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "İşçi ve emekçi kardeşlerimle gece gündüz Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. 'Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda gayret ve özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılında en düşük personel maaşı 3 bin 100 lira olacak. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

CHP'NİN ÖNERİSİYDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) asgari ücret için önerisini 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. Partiden gelen öneri sonrası birçok CHP'li belediye asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. Böylece kervana Antalya Büyükşehir Belediyesi de katılmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı