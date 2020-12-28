Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu

28.12.2020 17:12 | Son Güncelleme: 28.12.2020 18:02

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, partisinin önerisine uyarak belediyede asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve belediyeye bağlı kuruluşlarda asgari ücreti 3 bin 100 lira olarak belirlediklerini söyledi.

"TÜM ÇALIŞANLARIMIZA HAYIRLI OLSUN"

Emeğin en kutsal değer olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "İşçi ve emekçi kardeşlerimle gece gündüz Antalya'mıza en güzel hizmetleri kazandırabilmenin gayreti içerisindeyiz. 'Biz birlikte yaparız' diyerek çıktığımız bu yolda gayret ve özverili çalışmaları için çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 2021 yılında en düşük personel maaşı 3 bin 100 lira olacak. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olsun" dedi.

CHP'NİN ÖNERİSİYDİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) asgari ücret için önerisini 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. Partiden gelen öneri sonrası birçok CHP'li belediye asgari ücreti 3 bin 100 TL olarak açıklamıştı. Böylece kervana Antalya Büyükşehir Belediyesi de katılmış oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde asgari ücret 3 bin 100 lira oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
SVS: Aynen öyle ne öneriyorsan arkasında dur bugün Canan Kaftancıoğlu Disk in protestosundaydı 3800 tl olmasını istiyorlardı Tüm Chp belediyelerinde 3800 tl olmalı
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İŞCİ: DİĞER İŞCİLERİN NE GÜNAHI VAR
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