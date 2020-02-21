: Antalya Bisiklet Turu'nda kaza

21.02.2020 18:54 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:56

Antalya Bisiklet Turu

Düşerek yaralanan bisikletçiden görüntüler

Bisikletçiye sağlık ekiplerinin müdahalesi - Kumluca'da kaza

Kumluca Otogar Kavşağı'nda son bisikletçi kavşağa girdiği sırada önünde seyreden yarış organizasyonunda görevli otomobile çarpmamak için ani manevra yapınca asfalt zemine düşerek yaralandı.

Sporcuya ilk müdahale, yarış organizasyonunda görev alan polis ve belediye görevlilerince yapıldı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Cemil Doğan'ın da müdahale ettiği ve vücudunda kırıklar olduğu belirtilen sporcu, olay yerine gelen ambulansla Kemer'deki özel hastaneye sevk edildi.

Kaynak: AA

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