Antalya 3. Etap Raylı Sistem Projesi İhale Edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Varsak-Zerdalilik arasındaki 25 kilometrelik 3. etap raylı sistem projesinin ihalesini gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 882 milyon 59 bin lira olarak açıklanan proje için 7 firma teklif sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen ve Belediyenin web sitesinden canlı yayınlanan ihalede, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin başkanlığındaki ihale komisyonu, projenin maliyetini yaklaşık 882 milyon 59 bin 612 lira olarak açıkladı.

İhalede, Makyol İnş. San. Tur. ve Tic. AŞ 696 milyon 831 bin 470 lira, Meting Raylı Sistem AŞ ve Stroysnabcontract LLC İş Ortaklığı 723 milyon 313 bin 705 lira, Yapı Merkezi İnş. ve San. AŞ 793 milyon 853 bin 155 lira, Gülermak Ağır Sanayi İnş. ve Taah. AŞ 829 milyon 712 bin 453 lira, Kolin İnş. Tur. San. ve Tic. AŞ 864 milyon 418 bin 400 lira, Doğuş İnş. ve Tic. AŞ 952 milyon 626 bin 622 lira, IC İçtaş İnş. San. ve Tic. AŞ 1 milyar 14 milyon 105 bin 819 lira teklifte bulundu.

İhale, komisyonun evrakı detaylı incelemesi ve değerlendirmesinin ardından sonuçlanacak.

Kepez Varsak'tan başlayıp, Muratpaşa Meltem'de Eğitim Araştırma Hastanesi önünde nostaljik tramvay hattıyla birleşecek 25 kilometrelik üçüncü etap raylı sistem projesinde 38 hemzemin, bir yer altı olmak üzere toplam 39 istasyon yer alacak. Varsak eski belediye binasından başlayacak olan hat sırasıyla Süleyman Demirel Bulvarı, Sakarya Bulvarı, Otogar Kavşağı, Dumlupınar Bulvarı, Tıp Fakültesi, Meltem, Eğitim Araştırma Hastanesi ve Antalya Müzesi'ne kadar devam edecek ve burada eski nostalji tramvayı ile birleşecek. Kepez'e çağdaş toplu ulaşımı getirecek projeyle nostaljik tramvay hattı da modernize edilecek.