"Annabelle 3 Kaçış Oyunu"na katılma fırsatını yakalayabilirler

"Annabelle 3 Kaçış Oyunu"na katılma fırsatını yakalayabilirler

ANNABELLE 3 filminin Hayranları ve "Kaçış Oyunu" Severler, Ülkemizde 28 Haziran'da Vizyona Girecek ANNABELLE 3 Filmine Özel Kurgulanan.

"Annabelle 3 Kaçış Oyunu"na katılma şansını yakalamak isteyenler, 21 Haziran, Cuma günü (bugün), Warner Bros. Turkiye, Cinemaximum, ve Escapist Instagram sayfalarındaki yarışmalara katılarak, İstanbul Trump Towers'taki, Escapist Kaçış Oyunları Merkezi'nde düzenlenecek, "Annabelle 3 Kaçış Oyunu"nu arkadaşlarıyla deneyimleme fırsatını yakalayabilirler.

Ayrıca yarışmalara katılanlar, ANNABELLE 3 filminin, Cinemaximum Trump'ta, 27 Haziran, Perşembe akşamı düzenlenecek özel ön gösterimine de katılma şansını yakalabilirler.

Kaynak: Bültenler
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