Anlaşmasız Brexit'in maliyeti 90 milyar sterlin
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.
İngiltere Maliye Bakanı Hammond, ülkesinin herhangi bir anlaşma olmadan Avrupa Birliği'nden ayrılmasının yanlış olduğunu, bunun ülke ekonomisine maliyetinin yaklaşık 90 milyar sterline ulaşabileceğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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