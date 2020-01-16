Anlaşmanın ardından altın düşüşe geçti

16.01.2020 09:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 09:41

Çarşamba günü imzalanan ABD-Çin ticaret anlaşmasının ilk fazı sonrasında altın fiyatı, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Başbakan Yardımcısı Liu He, Çarşamba günü Beyaz Saray'da ticaret anlaşmasının ilk aşamasını imzaladılar. Anlaşmanın 30 gün içinde resmi olarak uygulamaya konulması beklenirken, iki ülke arasındaki uzlaşı kapsamında Çin, ABD ürünleri satın alımını 2017 düzeylerinin üzerine çıkaracak.

Petrol fiyatları da ABD- Çin arasında imzalanan anlaşma sonrasında yükselişe geçti.Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.75 artışla 64.48 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.80 artışla 58.27 dolardan işlem görüyor.Değerli metallerden paladyum rekor seviyeye ulaşırken, platin de iki yılın zirvesine yaklaştıDeğerli metallerde;gümüş, yüzde 0.54 düşüşle 17.89 dolardan,altın, yüzde 0.09düşüşle 1,552.60 dolardan,bakır, yüzde 0.45 düşüşle 2.85 dolardan,platin, yüzde 0.78 düşüşle 1016.90 dolardan vepaladyum yüzde 0.69 artışla 2,180.00 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 293 iraya, çeyrek altın 480 liraya, Cumhuriyet altını da 1,985 liraya geriledi.

Kaynak: DHA