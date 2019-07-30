Ankaragücü'nde Mehmet Yiğiner yeniden başkan
Ankaragücü'nde seçime tek aday olarak giren Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi.
Ankaragücü'nde seçime tek aday olarak giren Mehmet Yiğiner yeniden başkan seçildi.
Gergin geçen olağanüstü genel kurul sonunda başkanlığa getirilen Yiğiner'in yönetim kurulu listesi şöyle oluştu;
Başkan: Mehmet Yiğiner, Metin Akyüz, Levent Yılmaz, Hasan Bilgili, Ertan Şahin, Muhammer Kılıç, İrfan Çinkaya, Tuncay Doğan, Yaşar Öztürk, Merden Kale, Ali Hacıfazlıoğlu, Atilla Süslü, Ali Güven, Faruk Öndaş, Şükrü Orhan, Mustafa Baki Ayan, Yakup Karadeniz
- Ankara
Kaynak: DHA
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