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Korcan Çelikay, İlhan Parlak, Fatih Mert, Spor

Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

21.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:59
Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert ve futbolculardan 'evde kal' mesajı

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic koronavirüs nedeniyle 'evde kal' mesajı yayınladı.

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, çocukları Abdullah ve Yusuf ile 'evde kal' vurgusu yaparak, "Bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımızı değil, toplumun sağlığını korumak da bizim ellerimizde. Sağlık sistemimizin, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evde kal, hem sağlığını, hem çevreni koru" dedi.

FUTBOLCULARDAN 'GÜVENLİ MESAFENİ KORU' UYARISISarı lacivertli futbolcular İlhan Parlak, Korcan Çelikay, Dever Orgill, Ricardo Friedrich ve Ante Kulusic, koronavirüs nedeniyle sağlık çalışanlarının yüküne dikkat çekerek, "Küresel bir salgın yaşıyoruz. Yalnızca bireysel sağlığımız değil, toplumun sağlığını korumak da bizim elimizde. Sağlık sistemimizin. sağlık çalışanlarımızın yükünü artırmamak ve sağlıklı kalmak için güvenli mesafeni koru. Evinde kal, hem sağlığını hem de kendini koru" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Fatih Mert ve çocuklarının açıklamaları-İlhan Parlak'ın açıklamaları-Korcan Çelikay'ın açıklamaları-Dever Orgill'in açıklamaları-Ricardo Friedrich'in açıklamaları

-Ante Kulusic'in açıklamaları


- Ankara

Kaynak: DHA

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