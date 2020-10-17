Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'a 5-3 yenildiği maçta Alper Potuk, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından sosyal medyada hakemin kararı futbolseverler tarafından skandal olarak değerlendirildi.

Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek Başkent ekibi Ankaragücü'nün yolunu tutan tecrübeli futbolcu, takımının ilk devreyi 3-2 kapattığı maçın 45+3. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren futbolcu, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını 3. golün asistini yapan Pinto'ya devretti.

"HAKEM MAÇI KATLETTİ"

Yıldız futbolcunun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart twitterda gündem oldu. Futbolseverler sosyal medya aracılığıyla, hakemin verdiği kararı eleştirdi. Bir taraftar hakem Abdülkadir Bitigen'in maçı katlettiğini savunurken, başka bir paylaşmında verilen karar skandal olarak değerlendirildi.