Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı

17.10.2020 17:03 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:49

Ankaragücü'nün Çaykur Rizespor'a 5-3 yenildiği maçta Alper Potuk, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Kırmızı kartın ardından sosyal medyada hakemin kararı futbolseverler tarafından skandal olarak değerlendirildi.

Sezon başında Fenerbahçe ile olan sözleşmesini feshederek Başkent ekibi Ankaragücü'nün yolunu tutan tecrübeli futbolcu, takımının ilk devreyi 3-2 kapattığı maçın 45+3. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Pozisyonun ardından itirazlarını sürdüren futbolcu, oyundan çıkarken kaptanlık pazubandını 3. golün asistini yapan Pinto'ya devretti.

Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı

"HAKEM MAÇI KATLETTİ"

Yıldız futbolcunun ikinci sarı karttan gördüğü kırmızı kart twitterda gündem oldu. Futbolseverler sosyal medya aracılığıyla, hakemin verdiği kararı eleştirdi. Bir taraftar hakem Abdülkadir Bitigen'in maçı katlettiğini savunurken, başka bir paylaşmında verilen karar skandal olarak değerlendirildi.

Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı
Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı

İlgili Haberler

Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı
Kırmızı kart gören Burak Yılmaz'a sosyal medyada tepki yağdı
Fatih Tekke'den hakeme tepki
Fatih Tekke'den hakeme tepki
MKE Ankaragücü maçının ardından
MKE Ankaragücü maçının ardından
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop
Magazin Özgü Namal Şevval Sam Serdar Ortaç Merve Boluğur
Spor Samatta Eddie Newton Burak Yılmaz Mahmut Tekdemir Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Füze Adana Ak Parti Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaragücü'lü Alper Potuk'un kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada hakeme tepki yağdı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.10.2020 17:49:08. #1.14#
title