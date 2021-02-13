Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

13.02.2021 15:33 | Son Güncelleme: 13.02.2021 15:38
Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı

Haftaiçinde teknik direktör Hikmet Karaman'ı takımın başına geçiren Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor'la 0-0 berabere kaldı. Sarı lacivertlilerin böylece SÜper Lig'deki 3 maçlık puan hasreti son buldu.

Süper Lig'de 25. hafta maçında alt sıralarda yer alan Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan mücadele golsüz beraberlikle sona erdi.

Kümede kalma hesapları yapan Kayserispor ile Ankaragücü, kritik mücadelede hata yapmamak adına savunma güvenliğini elden bırakmadı. İki takım da temposu düşük maçta istediği pozisyonları yakalayamadı. Çalan son düdükle, iki takım haftayı beraberlikle kapatmış oldu.

Ankaragücü'nün 33. yaşındaki Polonyalı savunma oyuncusu Michal Pazdan, 26. dakikada Aaron Lennon'a müdahalesinin ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu beraberliğin ardından Kayserispor 25, Hikmet Karaman'la ilk maçına çıkan Ankaragücü ise 19 puana ulaştı. Süper Lig'de gelecek hafta Kayserispor, Sivasspor'a konuk olacak. Ankaragücü, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Mahir Ünal Meral Akşener Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Alişan Hadise Merve Dizdar Acun Ilıcalı
Spor Ali Koç Mesut Özil Erol Bulut Deniz Türüç Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Doğum Ankara İstifa Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ankaragücü, deplasmanda Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 15:38:17. #1.15#
title