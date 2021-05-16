Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kongrede aday olmayacağını açıkladı
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Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kongrede aday olmayacağını açıkladı

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, kongrede aday olmayacağını açıkladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, olağan genel kurulda aday olmayacağını açıkladı.

Fatih Mert'in açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Ankaragüçlüler;Büyük umutlarla başladığımız bir sezonu maalesef hiç istemediğimiz bir yerde tamamladık.Bir Ankaragücü sevdalısı olarak büyük bir üzüntü içerisindeyim.Ekonomik olarak bitmiş bir noktadan devraldığımız ve büyük mücadeleler ile bir noktaya getirdiğimiz kulübüzün önü geçmişe göre çok daha açıktır.Yapılacak olağan genel kurulda aday olmayacağımı bildiriyorum.

İnanıyorum ki MKE Ankaragücü oluşacak yeni yönetimle önümüzdeki sezon tekrar Süper Lig'deki yerini alacaktır." 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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