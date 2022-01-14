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Ankara Valisi Vasip Şahin'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

Ankara Valisi Vasip Şahin'den Gençlerbirliği'ne ziyaret
AA / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Ankara Valisi Vasip Şahin, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

ANKARA (AA) - Ankara Valisi Vasip Şahin, Gençlerbirliği Kulübünü ziyaret etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Vali Şahin, İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp başkanı Niyazi Akdaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Şahin, görüşmede ligin ikinci yarısında başkent ekibine başarı dileklerinde bulundu.

Akdaş da ziyareti için Şahin'e teşekkür ederken, Gençlerbirliği'nin başkentlileri gururlandırmak için var gücüyle mücadele ettiğini aktardı.

Ankara Valisi Vasip Şahin'den Gençlerbirliği'ne ziyaret

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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