Ankara Valisi Şahin ve ATO Başkanı Baran hurdacı esnafını ziyaret etti

22.02.2020 11:06 | Son Güncelleme: 22.02.2020 11:06

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "1500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstleniyor." ifadesini kullandı.

Baran, yazılı açıklamasında, Ankara Valisi Vasip Şahin'le Ankara Hurdacılar Sitesi'ni ziyaret ettiklerini belirtti.

Ankara Hurdacılar Esnaf Odası Başkanı İrfan Çinkaya'yı da ziyaret ederek site ve Ankara ekonomisine katkıları konusunda bilgi aldıklarını aktaran Baran, demirden alüminyuma, bakırdan kalaya, kitaptan deftere tüm atıkların geri dönüşümünün çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için önemli olduğunu vurguladı. Baran, "Hurda toplama ve geri dönüştürülmesi ortaya atık ekonomisini çıkarıyor. 1500'den fazla işletmenin yer aldığı Ankara Hurdacılar Sitesi hem ekonomiye hem de çevreye katkı anlamında büyük bir görev üstleniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi'nin önemine dikkati çekerek, projenin atıkların geri dönüşümü ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmesiyle çevreye katkı sağladığı gibi israfın önlenmesine ve verimlilik artışına da etki ettiğini aktardı.

Kaynak: AA