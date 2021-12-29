Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı - Haberler
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Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı

AA / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Kampüsü içerisinde bulunan Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı.

ANKARA (AA) - Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkent Voleybol Kampüsü içerisinde bulunan Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı.

Açılış törenine, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve diğer ilgililer katıldı.

Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri kütüphaneyi gezdi.

Kütüphanede bulunan öğrencilerle bir süre sohbet eden Üstündağ, geçen hafta Liseler Arası Türkiye Voleybol Şampiyonası'nda Ankara il birincisi olan TVF Spor Lisesi takımını da tebrik etti.

Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı

Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı

Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı

Ankara TVF Spor Lisesi'nde yapımı tamamlanan kütüphane törenle açıldı

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AA / Kıvanç Gürbüz - Son Dakika Haberleri

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