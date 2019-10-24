Ankara Kitap Fuarı'na yoğun ilgi

24.10.2019 15:02

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç, Ankara Kitap Fuarı'nı ziyaret etti.

ATO Congresium'da devam eden fuarı gezen Arınç, Akçağ Yayınları'nın standını ziyaret ederek, yazar Erdem Şenocak'ın "Şafağa Selam Duranlar" kitabını aldı. Ayrıca kitabı yazarına imzalatan Arınç, standı ziyaret eden vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Arınç, görsel yayınların insanların hayatını çok meşgul ettiği, insanların boş vakitlerinde televizyon izlediği bir zamanda, kitaplara ilgi duymanın memnun edici olduğunu vurguladı.

Kitap okuma alışkanlığının, toplumda yer edinmesi gerektiğinin altını çizen Arınç, şöyle devam etti:

"Görüyorum ki şu anda kitaba dönüş var. Kalemle kitapla okurla bir araya geliyoruz. Gençlerimizin özellikle kitaba ilgi göstermesi, bizi memnun ediyor. Dijital yayınlarda anında kaybolan birtakım bilgilerin yanında kalıcı olan elimizi kağıtla tutuşturan, elimizi rakamlarla harflerle buluşturan ve emek mahsulü olan kitaplara dönmemiz çok güzel."

Gençlerin kitap fuarlarına ilgi duymasının umut verici olduğunu aktaran Arınç, "Kitap fuarları, okurla yazarı bir araya getiriyor, birbirleriyle tanıştırıyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA