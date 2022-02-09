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Ankara Keçiörengücü, orta sahaya takviye yaptı

AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Ankara Keçiörengücü, orta sahaya takviye yaptı

Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Aykut Çeviker'i transfer etti.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Aykut Çeviker'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde son olarak Tuzlaspor'da oynayan Aykut Çeviker'in kadroya dahil edildiği belirtildi.

Aykut'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

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