Ankara Keçiörengücü, orta sahaya takviye yaptı
AA, Erkan Tiryaki - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Aykut Çeviker'i transfer etti.
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Ankara Keçiörengücü, orta saha oyuncusu Aykut Çeviker'i transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, transferin son gününde son olarak Tuzlaspor'da oynayan Aykut Çeviker'in kadroya dahil edildiği belirtildi.
Aykut'la 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
AA / Erkan Tiryaki - Spor