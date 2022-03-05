Ankara Demirspor: 2-1 - Haberler

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Ankara Demirspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Spor
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Ankara Demirspor: 2-1

STAT: TarsusHAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç AkpınarTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç Akpınar

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk. 78 Ahmet Furkan), Sefa, Erman

ANKARA DEMİRSPOR: Oğuz - Hüseyin, Kamil, Yusuf (Dk. 42 Abdulkadir), Hasan (Dk. 61 Alim), Mücahit, Serdar, Ergin, Harun (Dk. 78 Ahmet Sivri), Aykut (Dk. 78 Özkan), Rahmi (Dk. 61 Mahmut)

GOLLER: Dk. 13 Artun, Dk. 55 Batuhan  ( Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 90+3 Ergin ( Ankara Demirspor )

SARI KARTLAR: Ahmet Furkan ( Tarsus İdman Yurdu) - Kamil, Ergin ( Ankara Demirspor )

TFF  2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.


- Mersin
Ankara Demirspor: 2-1

Ankara Demirspor: 2-1

Ankara Demirspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor

Ankara Demirspor, Aydın Çağlar, Yılmaz Hakan, Tarsus, Yerel, Spor, Haberler

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