Ankara Demirspor: 2-1
Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Spor
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STAT: TarsusHAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç AkpınarTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk.
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Yusuf Aydın, Çağlar Demirkıran, Mehmet Sıraç AkpınarTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz - Abdussamed, Batuhan (Dk. 83 Özgür), Artun (Dk. 83 Yılmaz), Hakan, Alperen (Dk. 78 Azad), Gökhan, Eren (Dk. 66 Cengiz), Volkan (Dk. 78 Ahmet Furkan), Sefa, ErmanANKARA DEMİRSPOR: Oğuz - Hüseyin, Kamil, Yusuf (Dk. 42 Abdulkadir), Hasan (Dk. 61 Alim), Mücahit, Serdar, Ergin, Harun (Dk. 78 Ahmet Sivri), Aykut (Dk. 78 Özkan), Rahmi (Dk. 61 Mahmut)GOLLER: Dk. 13 Artun, Dk. 55 Batuhan ( Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 90+3 Ergin ( Ankara Demirspor )
SARI KARTLAR: Ahmet Furkan ( Tarsus İdman Yurdu) - Kamil, Ergin ( Ankara Demirspor )
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Tarsus İdman Yurdu, sahasında Ankara Demirspor'u 2-1 mağlup etti.- Mersin