Ankara Demirspor: 0-2
29.11.2020 15:20 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:25
STAT: Niğde 5 ŞubatHAKEMLER: Fevzi Erdem(xx), Süleyman Yavaşoğlu(xx), Şenol Bektaş(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (x), Aykut Çolakoğlu(x), Şahan Akyüz(x), (Dk.
STAT: Niğde 5 Şubat
HAKEMLER: Fevzi Erdem(xx), Süleyman Yavaşoğlu(xx), Şenol Bektaş(xx)NİĞDE ANADOLU FK: Ali Emre Yanar (x), Aykut Çolakoğlu(x), Şahan Akyüz(x), (Dk.40 Altar Han Hidayetoğlu(x), Rıza Efendioğlu(x), Şahan Akyüz(x), Ali Mert Aydın(x), Metehan Yılmaz(x), Berkay Samancı(x), Onur Taha Takır(x), Barışcan Işık Altunbaş (x)(Dk.83 Tolgahan Çiçek(x), Emirhan Özyaşar(x), Yücel Candemir(x)ANKARA DEMİRSPOR: Fatih Gülmez(xx),- Hüseyin Güngör(xx), Mustafa Kayabaşı(xx), Süleyman Güneş(xx) (Dk.61 Ayberk Altan(x), Hakan Turan(x), Serdar Eylik (xx)(Dk.77 Can Karadaş(x), Ahmet Devret(xx), Okan Eken(xx) (Dk.88 Kerem Vapuroğlu(x), Taner Koç(xx), Turan Yılmaz(xx), Kamil İçer(xxGOLLER: Dk.11 Serdar Eylik (Pen), Dk.63 Okan Eken (Ankara Demirspor)
SARI KART: Hakan Turan (Ankara Demirspor)
Niğde Anadolu FK, Misli.com 2. Lig Beyaz Grup 12'nci hafta maçında konuk ettiği Ankara Demirspor'a 2-0 mağlup oldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali KADI