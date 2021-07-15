Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kılınç: "Kurban satışlarında geçen yıla göre artış yaşandı"

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, kurban satışlarında geçen yıla göre artış yaşandığını açıkladı.

Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, kurban satışlarında geçen yıla göre artış yaşandığını açıkladı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarlarındaki yoğunluk dikkat çekiyor. Geçen yıl pandemi nedeniyle zor günler yaşayan yetiştiricinin yüzü bu sene güldü. Ankara Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hasan Kılınç, kurban satışlarında geçen yıla göre artış yaşandığına dikkat çekerek, "Geçen seneye göre artış var ama genel anlamda önceki yıllara

göre zayıf bir talep var. Bunda pandemiden kaynaklanan ekonomik sıkıntılar etkili" diye konuştu.

Kurban fiyatlarında üretim maliyetleri gözönüne alındığında geçen seneye göre yüzde 10-15 oranında artış yaşandığını

kaydeden Kılınç, "Hayvan pazarlarında küçükbaş hayvan fiyatları kilosu 30-35 TL arasında. Büyükbaş hayvan ise kilosu 28 TL bandında satılmakta" ifadesini kullandı.

Marketlere ise fiyatların aşağıda olduğuna dikkat çeken Kılınç, "Kurban pazarlarında en fazla bize sorulan soru market fiyatları ile pazar arasındaki fark. Marketlerdeki kurbanlık değil adaklık hayvandır" diye konuştu.

Kılınç, kurban pazarına gitmeye hazırlanan tüketicilere de şu uyarılarda bulundu:

"Küçükbaş hayvanda 20 kilo karkas etin altında kurban kabul edilemez. Canlı ağırlık 45 kilo olması gerekir. 45 kilonun altında kurbanlık sayılmaz. Ayrıca bu hayvanların kulak küpesinin olması gerekir, kayıtlı olması gerekir. Alıcı mutlaka fiziki yapısına bakmalıdır. Büyükbaş hayvanda 280 kilo karkas et olması gerekir. Bu da 500 kilonun üzerinde ağırlık demek. İki yaşını doldurmuş olması gerekir, yaşını doldurmamış kurbanlık sayılmaz. Yaşını doldurup doldurmadığı dişini dökmesinden anlaşılır. Burada özellikle dışarıdan gelen yaşını doldurmamış ırklara dikkat etmek gerekiyor. Yaşını doldurmamışların dişlerini çekip satışa sunabilirler, alıcı mutlaka dişlere dikkat etsin."

Hasan Kılınç, üreticinin elinde kalan hayvanı satın alan Et ve Süt Kurumu'na da çağrıda bulundu. Kılınç, "ESK alımlarda taban fiyatı, yem ve diğer maliyetleri göz önünde bulundurarak belirlemeli. Bizim beklentimiz büyükbaşta 43 TL, küçükbaş hayvanda 30 TL olmasıdır. Refah payı eklendiğinde bu rakamın 35 TL'nin altına inmemesi gerekir" değerlendirmesini yaptı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı