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Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşımanın öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacağını söyledi.

Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz
18.06.2020 16:18 | Son Güncelleme: 18.06.2020 16:25

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, LGS ve YKS'ye yönelik alınan kararı sosyal medyadan yaptığı açıklamada duyurdu.

Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın yapılacağı tarihlerde öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine EGO otobüsleri, ANKARAY ve metronun ücretsiz hizmet verileceği duyuruldu.

"ARAÇLAR TAM KAPASİTE İLE ÇALIŞACAK"

Yavaş yaptığı açıklamada şunları ifade etti: "LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma araçlarımız öğrenciler, veliler ve sınav görevlilerine ücretsiz olacaktır. Ulaşımda herhangi bir aksaklık yaşanmaması için araçlarımız tam kapasite çalışacaktır. Sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Ankara'da LGS ve YKS'nin yapılacağı tarihlerde toplu taşıma ücretsiz

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